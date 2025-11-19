Политика Вашингтона в отношении переговоров по Украине демонстрирует тревожную непоследовательность, что отмечают в Москве. Как заявила вице-спикер думского комитета по международным делам Светлана Журова, риторика Дональда Трампа продолжает оставаться противоречивой и не вызывает доверия. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Раскрывая проблему, парламентарий указала на резкие колебания в позиции американского лидера. Заявления о готовности к диалогу с Москвой быстро сменяются угрозами и разговорами о силовых вариантах, что создает впечатление отсутствия единой стратегии. Такая переменчивость усугубляется параллельным введением санкций против стран, сотрудничающих с Россией.

По ее словам, последствием этой непредсказуемости становится практический тупик в переговорном процессе. Российская сторона не видит смысла реагировать на хаотичные сигналы, особенно учитывая, что США формально не являются участником конфликта, но пытаются навязать свою повестку. Постоянные изменения тона и переносы возможных встреч только усиливают неопределенность.

Депутат добавила, что Вашингтону требуется выработать последовательную и прозрачную позицию. Только при наличии предсказуемой линии поведения можно говорить о настоящем мирном процессе, а не о временных политических маневрах, не ведущих к реальному урегулированию.

