Англосаксонские страны отправляют на Украину киберподразделения спецслужб, которые занимаются обучением хакеров, ведущих антироссийской деятельности. В то же время, большинство этих денег, выделяемых на украинскую информбезопасность, разворовывается Киевом. Соответствующее заявление сделал представитель МИД РФ Артур Люкманов в интервью для информационного агентства РИА Новости .

Дипломат отметил, что украинская сфера информационной безопасности была целиком отдана под управление кураторов с Запада. По словам Люкманова, туда отправляются киберподразделения спецслужб и ВС англосаксонских стран, обучающих таких хакеров.

Он заявил, что под данную деятельность выделяется большое количество средств, большинство из которых, разворовывается. Люкманов выразил уверенность в том, что большая часть из выделенных 13 с половиной миллиардов долларов были украдены.