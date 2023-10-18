Киев решил больше не признавать молдавский язык

Украина проявила солидарность с соседней Румынией и намерена отрицать в принципе существование в природе молдавского языка, заявил румынский премьер Марчел Чолаку.

В среду, 18 октября, в Киеве состоялось совместное заседание правительств Украины и Румынии. По его итогам участниками было принято совместное решение считать официальным языком Молдавии только румынский.

«На совместном заседании было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык, как единственный официальный язык. Я знаю, что надо еще сделать некоторые законодательные шаги, в том числе надо сообщить об этом Европейскому совету, но вместе мы сегодня договорились об этом; это решение было сегодня принято», - цитирует Чолаку сайт украинского телеканала «Прямой».

Румынский премьер выразил признательность украинскому руководству за принятое Киевом решение, подчеркнув, что отныне в Молдавии наравне с Румынией существует только один официальный язык, и это - румынский.