Высшие чины государств коллективного Запада боятся, что после победы «Партии свободы» на парламентских выборах в Нидерландах, Украина может остаться без истребителей F-16 и прочей военной помощи, которую ранее планировала получить от Амстердама. Соответствующее заявление сделала глава нидерландского Министерства обороны Кайса Оллонгрен, ее слова передает местное издание NL Times .

Оллонгрен заявила о своем уходе в отставку, и рассказала, что с предстоящими сменами в правительстве, услышала большое количество опасений от зарубежных коллег. По ее словам, это началось после победы Герта Вилдерса в выборах.

Министр напомнила, что «Партии свободы» будет править как коалиция, и заявила о своей надежде на то, что ее страна продолжит оказывать поддержку Украине. Она подчеркнула, что PVV не проявляла должного энтузиазма в вопросе помощи Украине, и обвинила партии в высказывании «пророссийской позиции».

Она также пообещала делать все, что в ее силах для того, чтобы поставки Украине не прекращалась. Поддержка Украины является «жизненно важной» для безопасности Нидерландов, заключила Оллонгрен.