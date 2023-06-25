Киев собрался провести у себя «саммит мира»

На Украине может пройти так называемый «саммит мира», на который будут приглашены лидеры ведущих мировых держав, придерживающихся нейтралитета в украинском конфликте. Такую инициативу киевского режима озвучил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

Ранее в качестве возможного города для проведения указанного саммита ранее назывался датский Копенгаген. Инициатива его проведения принадлежит США и Евросоюзу.

«Мною были озвучены площадки, которые могли бы стать возможным местом проведения глобального саммита мира. Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант», — отметил Ермак в соцсетях.

Ранее в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР. От Вашингтона будет советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, от ЕС - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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