Киев в замешательстве из-за задержек поставок истребителей F-16

Украинские власти оказались в недоумении на фоне задержек в поставках истребителей F-16 от стран Запада. Об этом сообщили на телеканале NBC News со ссылкой на представителей Киева.

В публикации сообщается, что задержки привели власти в замешательство и расстроили их, и ВСУ, находящихся на фронте. Сообщается, что несмотря на негатив, украинская сторона не собирается публично обсуждать слова Штатов о задержках, так как эта тема является «чувствительной».

Представители Соединенных Штатов, в свою очередь, отметили, что пилотам ВСУ еще предстоит выучить английский язык, так необходимый для изучения команд и руководства по управлению истребителями. Кроме того, украинскому правительству еще предстоит приготовить механиков и инженеров для обслуживания американской техники.

В публикации также отмечается, что без решения остался и вопрос о западном вооружении, которое будет поставляться Киеву для установки на F-16.