Представитель украинского президента Зеленского Тамила Ташева заявила, что из Крыма будет принудительно выдворено от полумиллиона до 800 тыс. россиян, в случае, если киевский режим захватит полуостров. Слова Ташевой передают Newsweek .

Ташева заявила, что официальный Крым выгонит с территории россиян, приехавших после того, как он перешел в состав РФ, и составит «черный список» , в который войдет порядка 10000 украинцев, сотрудничавших с российским правительством.

Она заявила, что многие из них будут привлечены к ответственности, но Киев не собирается наказывать людей сотнями тысяч.

Ранее представитель Зеленского заявляла, что Крым засадят марихуаной. По ее заявлениям, выращивание наркотических растений является частью стратегии по восстановлению экономики полуострова.