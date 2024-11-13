Киев задумал сорвать авиасообщение в России

Введенные накануне Украиной ограничительные меры в отношении обслуживающих российские аэропорты компаний призваны помешать стране привлекать к внутренним перевозкам авиакомпании из дружественных России государств. Именно так уполномоченный офиса украинского президента по санкционной политике Владислав Власюк объяснил все произошедшее.

Во вторник, 12 ноября, глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в отношении сервисных служб московских аэропортов Шереметьево и Домодедово: «Шереметьево Хэндлинг» и «Домодедово Эрпорт Хэндлинг» персональные санкции. Всего в объявленном списке 63 юридических лица.

«Санкции Украины против сервисных служб российских аэропортов введены, чтобы помешать России привлекать к осуществлению внутренних перевозок авиакомпании дружественных ей стран», — написал Власюк в запрещенной в РФ соцсети.

По мнению Власюка, пользуясь услугами российских контрагентов, компании дружественных России стран будут вынуждены либо уйти с российского рынка ввиду невозможности обслуживания рейсов. Или им придется нарушать санкции, что довольно чревато, уверены в Киеве.

В свою очередь, как отмечает издание «Страна.ua», введенные Зеленским украинские санкции не смогут помешать работе иностранных авиаперевозчиков, так как у них полностью отсутствует авиасообщение с Украиной.