Киев заявил о готовности к переговорам с Путиным в любой точке мира

После переговоров по телефону с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими партнерами глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил в социальной сети X о готовности Киева к организации встреч на высшем уровне в различных форматах и местах.

Сибига отметил, что Украина открыта для дипломатического урегулирования. Он подчеркнул, что Москва не должна злоупотреблять временем и затягивать процесс.

Министр иностранных дел также заявил, что подтвердил позицию Киева относительно гарантий безопасности, которые, по мнению украинской стороны, должны быть ощутимыми, подкреплены юридически и действенными.

Он уточнил, что эти гарантии должны охватывать широкий спектр аспектов, включая военную, дипломатическую и правовую сферы. Министр выразил общее убеждение, что украинские вооруженные силы играют ключевую роль в обеспечении любых гарантий, поэтому их всемерное укрепление является первоочередной задачей.

