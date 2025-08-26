Киев заявил о готовности к переговорам с Путиным в любой точке мира
Сибига: Киев готов к встречам на уровне лидеров в любых форматах
После переговоров по телефону с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими партнерами глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил в социальной сети X о готовности Киева к организации встреч на высшем уровне в различных форматах и местах.
Сибига отметил, что Украина открыта для дипломатического урегулирования. Он подчеркнул, что Москва не должна злоупотреблять временем и затягивать процесс.
Министр иностранных дел также заявил, что подтвердил позицию Киева относительно гарантий безопасности, которые, по мнению украинской стороны, должны быть ощутимыми, подкреплены юридически и действенными.
Он уточнил, что эти гарантии должны охватывать широкий спектр аспектов, включая военную, дипломатическую и правовую сферы. Министр выразил общее убеждение, что украинские вооруженные силы играют ключевую роль в обеспечении любых гарантий, поэтому их всемерное укрепление является первоочередной задачей.
