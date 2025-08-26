По мнению народного депутата Украины Александра Дубинского, содержащегося под стражей по делу о государственной измене, позиция Владимира Зеленского, отвергающего любые компромиссы для урегулирования конфликта, продиктована личными амбициями и ставит под угрозу будущее страны. Соответствующее заявление политик сделал в своём Telegram-канале.

Дубинский предположил, что непримиримость президента связана с ожиданием скорого возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По версии депутата, Зеленский намеренно идёт ва-банк, чтобы любой будущий ультиматум со стороны американской администрации был воспринят как давление на патриотически настроенного лидера. Таким образом, стратегия Зеленского, как заявил политик, сводится к ультиматуму: либо Запад увеличивает давление на Россию, либо Украина будет принесена в жертву.

В итоге, заключил Дубинский, подобная риторика может привести лишь к двум печальным исходам: либо полной потере суверенитета Украины, либо подписанию мирного договора на чужих условиях, но уже без участия самого Зеленского.

