Киев запрашивает у США радары ближнего действия

Киев хочет получить от Соединенных Штатов радары ближнего действия Sentinel перед тем, как наступит зима. Таким образом украинское правительство надеется защитить оружейные заводы на территории страны. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источник.

Источник утверждает, что Киев хочет получить от американской стороны радары ближнего действия. Уточняется также, что речь идет об американских радарах Sentinel, которые умеют отслеживать вражеские баллистические ракеты и БПЛА с низкой скоростью передвижения.

По словам авторов издания, данные радары могут применяться украинским правительством для защиты своих фабрик на территории страны, на которых Киев собирается запустить производство украинского оружия.