Киевский мэр отказался участвовать в совещании с президентом Украины
Фото: [©РИА Новости]
Глава украинской столицы Виталий Кличко не явился на совещание с представителями власти Незалежной, где был украинский лидер. Об этом сообщается в одной из соцсетей.
Отмечается, что в публикации даже приложено видео, фиксирующее об отсутствии Кличко на встрече.
Уточняется, что на слова находящихся в зале об отсутствии киевского мэра раздался смех.
Добавляется, что причины отсутствия Кличко на мероприятии неизвестны.