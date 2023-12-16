Киевский мэр отказался участвовать в совещании с президентом Украины

Политика

Фото: [©РИА Новости]

Глава украинской столицы Виталий Кличко не явился на совещание с представителями власти Незалежной, где был украинский лидер. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Отмечается, что в публикации даже приложено видео, фиксирующее об отсутствии Кличко на встрече.  

Уточняется, что на слова находящихся в зале об отсутствии киевского мэра раздался смех.

Добавляется, что причины отсутствия Кличко на мероприятии неизвестны.

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