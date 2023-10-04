Киеву грозит нехватка средств на зарплаты госслужащим

Украинское правительство может столкнуться с проблемами с выплатой заработных плат государственным служащим, если финансирование от Соединенных Штатов задержится. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Украины.

Сообщается, что украинский Минфин готовился к потенциальным задержкам от Соединенных Штатов и располагает ресурсами для покрытия бюджета в октябре, но в ноябре Киеву придется либо сокращать зарплаты, либо пытаться взять кредит.

Анонимный чиновник сообщил WSJ, что прекращение финансирования украинского правительства может сильно надавить на президента Украины Владимира Зеленского, который встретится с «еще более громкой критикой» от конкурирующих фракций.