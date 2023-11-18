Киеву предложили перейти в оборону и предложить РФ перемирие

Украине стоит перейти в оборону и предложить РФ перемирие. Соответствующее заявление сделали обозреватели Ричард Хаас и Чарльз Капчан в своем материале для американского журнала Foreign Affairs .

Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе подобная тактика могла бы стать стратегическим преимуществом для украинской стороны, так как дипломатия является самым реалистичным путем завершения данного конфликта.

Они также назвали 3 самых вероятных развития событий в случае, если Киев прислушается к их совету. В первом Россия перейдет к активному наступлению, что окажется для нее сложнее, чем оборона. Во втором и третьем она будет вынуждена либо отказаться от перемирия, поставив себя в неопределенное положение, либо пойти на перемирие.

Авторы материала заявили, что Соединенным Штатам нужно занять главную роль в вопросе консультаций Украины, направленных на убеждение Киева в предложении прекращения огня и перехода в оборону.

Они также подчеркнули, что Западу не следует давить на Киев в вопросе условий переговоров, но стоит убедить украинские власти в необходимости смены стратегии. Эксперты допускают, что со временем Украина может остаться без поддержки от прежних западных союзников.

Обозреватели предложили Западу построить для Украины особые отношения с НАТО и ЕС на неопределенный срок, а также пообещать сохранение санкций в отношении РФ до вывода войск с Украины.