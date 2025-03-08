Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией проще договориться, чем с Украиной, хотя у Киева нет никаких козырей в предстоящих переговорах. Данное заявление американского лидера является предвестников проблем для Киева, сказал на YouTube полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, сейчас терпение Трампа на исходе, если он делает такие признания.

Дэвис также отметил, что Владимир Зеленский неоднократно нарушал договоренности с США, которые сам же и предлагал, например, сорвал подписание сделки по редкоземельным металлам.

После этого США, конечно, больше не могут считать Украину надежным партнером.

Ранее сообщалось о том, что Зеленского не пригласили на встречу с делегацией США в Саудовской Аравии.