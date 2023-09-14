Ким Чен Ын и Путин обменялись подарками

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин обменялись подарками в ходе встречи в честь главы КНДР, прошедшей накануне. Об этом сообщил ЦТАК, передает издание РИА Новости .

Сообщается, что еще до начала приема, Путин первым вручил подарок Ким Чен Ыну в преддверии встречи. Лидер КНДР поблагодарил его, и подарил свой презент в ответ, сообщает агентство.

В ходе приема Ким Чен Ын заявил о своей готовности строить с президентом РФ долгосрочные взаимоотношения. Уточняется, что встреча двух лидеров прошла в неформальной и дружественной атмосфере. Как отметили в агентстве, мероприятие было полно «теплым чувством братства» из-за взаимоотношений политиков.

В северокорейском информационном агентстве их встречу назвали «эпохальным моментом».