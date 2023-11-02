Ким Чен Ын начинает масштабное снижение числа посольств КНДР в мире

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын начинает масштабно уменьшать количество посольств Пхеньяна в других странах. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что в прошедшем месяце посольства КНДР были закрыты в Уганде и Анголе.

Добавляется, что также планируется закрытие посольства в Гонконге.

Уточняется, что, по информации южнокорейского министерства объединения, у северокорейского правительства заканчиваются средства на поддержание работы всех дипломатических миссий на фоне международных санкций.