Ким Чен Ын отругал членов Трудовой партии за аморальное поведение

Лидер КНДР Ким Чен Ын отругал членов партийного комитета в уезде Онхчон города Нампхо за нарушения, связанные с аморальным поведением. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что это произошло во время недавнего заседания. Таким образом северокорейский лидер вновь продемонстрировал необходимость порядка и дисциплины в Трудовой партии.

По информации агентства, около 40 человек, включая высокопоставленных руководителей, распивали спиртные напитки в «заведении культурно-бытового обслуживания». Об этом стало известно Ким Чен Ыну, из-за чего он и сделал выговор подчиненным. Глава КНДР подчеркнул, что такие действия подрывают фундамент партии и могут привести к серьезным последствиям для ее репутации и единства.

Лидер государства призвал к укреплению дисциплины и борьбе с проявлениями внутрипартийного разложения, отметив, что инцидент может свидетельствовать о появлении прослойки партийцев, готовых злоупотреблять своим положением ради личных привилегий.

По сообщению ЦТАК, Ким Чен Ын в качестве наказания принял решение о расформировании уездного комитета партии.

Ранее сообщалось, что жительница Северной Кореи получила в подарок от Ким Чен Ына стол в честь своего 100-летия.