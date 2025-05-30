Ким Чен Ын похвалил солдат КНА за успехи на соревнованиях

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посмотрел, как проходят соревнования артиллерийских подразделений Корейской народной армии (КНА) по стрельбе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Цель проведения учений — реализация линии партии по превращению вооруженных сил в «могучую армию новой эпохи».

Глава КНДР остался доволен увиденным. Он похвалил солдат за успехи на соревнованиях, отметил, что они продемонстрировали практическую боеспособность артиллерийских вооруженных сил Северной Кореи, а также добавил, что они находятся в полной готовности вступить в любую войну и одержать в ней победу.

Также Ким Чен Ын доволен происходящими в армии переменами в укреплении боевых возможностей артиллерийских частей.

Ранее сообщалось о том, что Путин поблагодарил Ким Чен Ына и КНА за помощь в освобождении Курской области.