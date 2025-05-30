Ким Чен Ын похвалил солдат КНА за успехи на соревнованиях
Ким Чен Ын следил за соревнованиями подразделений КНА
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын посмотрел, как проходят соревнования артиллерийских подразделений Корейской народной армии (КНА) по стрельбе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Цель проведения учений — реализация линии партии по превращению вооруженных сил в «могучую армию новой эпохи».
Глава КНДР остался доволен увиденным. Он похвалил солдат за успехи на соревнованиях, отметил, что они продемонстрировали практическую боеспособность артиллерийских вооруженных сил Северной Кореи, а также добавил, что они находятся в полной готовности вступить в любую войну и одержать в ней победу.
Также Ким Чен Ын доволен происходящими в армии переменами в укреплении боевых возможностей артиллерийских частей.
Ранее сообщалось о том, что Путин поблагодарил Ким Чен Ына и КНА за помощь в освобождении Курской области.