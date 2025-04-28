Путин поблагодарил Ким Чен Ына и КНА за помощь в освобождении Курской области

Кремль обнародовал заявление президента Владимира Путина, в котором выражена признательность Северной Корее, ее лидеру Ким Чен Ыну и военнослужащим Корейской народной армии за их вклад в освобождение Курской области от украинских сил.

Как заявили в Кремле, Путин подчеркнул отвагу и профессионализм солдат КНДР, оказавших поддержку российским войскам в отражении атак ВСУ на Курскую область.

Он подчеркнул, что действия корейских союзников были продиктованы принципами солидарности, честности и искренней дружбы.

Путин заверил, что Россия навсегда сохранит в памяти подвиги северокорейских военнослужащих, которые способствовали освобождению Курской области от украинских подразделений.

Президент также сообщил, что военная помощь, оказанная КНДР в отражении вторжения ВСУ, осуществлялась в полном соответствии с нормами международного права и духом и буквой Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенного между РФ и КНДР 19 июня 2024 года.

Путин напомнил о статье 4 данного договора, предусматривающей немедленную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон.

Глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении и расширении дружественных, добрососедских и партнерских связей между Россией и КНДР во всех областях.

Ранее сообщалось, что в Пхеньяне установят памятник бойцам КНДР, сражавшимся в Курской области.