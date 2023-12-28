Ким Чен Ын поручил ускорить подготовку по борьбе с США

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил государственному военному сектору ускорить процесс военной подготовки к противостоянию «конфронтационным шагам» Соединенных Штатов. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на ЦТАК.

Как сообщается в корейском агентстве, Ким Чен Ын приказал военным своей страны и сектору ядерного вооружения ускорить процессы подготовки к противостояния тому, что сам лидер КНДР охарактеризовал, как «беспрецедентные конфронтационные шаги» Штатов.

Неадвно сообщалось о том, что сестра лидера страны Ким Е Чжон резко осудила американские «провокации» на территории Корейского полуострова. Она обвинила Штаты и их западных союзников в угрозе миру и региональной стабильности. Ким Е Чжон также призвала Совет Безопасности ООН и все международное сообщество осуждать подобные действия со стороны коллективного Запада.