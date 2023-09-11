Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению Путина

Пресс-служба Кремля сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина. Соответствующее заявление появилось на сайте Кремля в понедельник, 11 сентября.

«По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом», – следует из сообщения.

Отвечая на вопросы журналистов 11 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать появившиеся накануне сообщения прессы о возможном визите Ким Чен Ына.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что встреча Путина и лидера Северной Кореи состоится в предстоящую среду, 13 сентября. По информации источника, Ким Чен Ын уже поехал в Россию на поезде. СМИ также отмечали, что встреча глав двух государств состоится во Владивостоке.

Последний раз Путин и Ким Чен Ын встречались в апреле 2019 года. Тогда стороны также провели переговоры во Владивостоке. Темой разговора стал ядерный потенциал Корейского полуострова.