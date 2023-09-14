Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента РФ Владимира Путина на визит в свою страну, на что Путин ответил положительно. Об этом сообщило северокорейское информационное агентство Ренхап .

Сообщается, что накануне прошла встреча лидеров России и Северной Кореи на космодроме Восточный. Там же были проведены и переговоры. Этот визит стал первым посещением России для Ким Чен Ына за последние 4 года, с 2019-го.

Как рассказал сам лидер КНДР, на переговорах они с президентом РФ обговорили вопросы безопасности на корейском полуострове и европейском континенте. Уточняется, что лидерами был также затронут и вопрос сотрудничества государств в сельском хозяйстве, туризме и развитии логистической инфраструктуры.