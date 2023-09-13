Ким Чен Ын заявил о полной поддержке всех решений России

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Северная Корея поддерживает все решения России и ее руководителя.

«Сейчас Россия поднялась для защиты своего суверенитета и защиты безопасности», – сказал Ким Чен Ын.

Отношения с Россией северокорейский лидер назвал приоритетными для своей страны. Он выразил уверенность, что Россия и КНДР вместе будут бороться против империализма.

Ким Чен Ын напомнил, что добрые отношения между двумя странами уходят в далекое прошлое, и именно Советский Союз помог КНДР обрести свою независимость.