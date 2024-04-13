Кимаковский: ВС РФ нашли «ювелирные инструменты» для взлома вражеских укрепрайонов

Подразделения ВСУ в ДНР утратили возможность возводить первый оборонный эшелон и вынуждены заниматься вторым и третьим. В то же время, российские ВС нашли «ювелирные инструменты» для взлома вражеских укрепрайонов. Соответствующее заявление сделал советник главы региона Игорь Кимаковский, передает информационное агентство РИА Новости .

Собеседник агентства подчеркнул, что украинские ВС «умеют окапываться», но выстраивать первый оборонный эшелон больше не могут, благодаря действиям ВС РФ. По словам Кимкавского, по той же причине, противник был вынужден перейти к выстраиванию 2-го и 3-го эшелонов. Обеспечение у вражеских инженеров не лучшее, и они вынуждены строить «то, что могут», добавил он.

Кимовский также напомнил, что ВСУ ранее возвели серьезные укрепрайоны в Марьинке и Авдеевке, которые по итогу оказались разбиты бойцами ВС РФ. Теперь, обладая знанием обороны противника, армия РФ нашла «ювелирные инструменты» для пролома такой линии фронта, заключил советник главы ДНР.