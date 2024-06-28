Лидеры Евросоюза утвердили список кандидатов на высшие посты в объединении. Европарламенту предложено оставить Урсулу фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок, кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты согласовали на должность главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Кайи Каллас – на должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности. Кинорежиссер Тигран Кеосаян пояснил, какое влияние окажут на нашу страны изменения в руководстве Евросоюза. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, по сути там поменяли шило на мыло. На Россию это не окажет никакого внимания, потому что Евросоюз, по сути, является инструментом отбора субъектности у европейских наций.

Продюсер добавил, что в таком случае становится понятно, что Незалежная Западу нужна для вымирания, поскольку западным государствам необходимо время подготовиться к войне с Россией. Поэтому Киев на данный момент выполняет лишь одну задачу – дать время Западу.

По его мнению, украинский конфликт можно считать своего рода «ресурсной войной».