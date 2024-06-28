Кинорежиссер Кеосаян оценил утверждение списка кандидатов на высшие посты в Евросоюз
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Лидеры Евросоюза утвердили список кандидатов на высшие посты в объединении. Европарламенту предложено оставить Урсулу фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок, кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты согласовали на должность главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Кайи Каллас – на должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности. Кинорежиссер Тигран Кеосаян пояснил, какое влияние окажут на нашу страны изменения в руководстве Евросоюза. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, по сути там поменяли шило на мыло. На Россию это не окажет никакого внимания, потому что Евросоюз, по сути, является инструментом отбора субъектности у европейских наций.
Продюсер добавил, что в таком случае становится понятно, что Незалежная Западу нужна для вымирания, поскольку западным государствам необходимо время подготовиться к войне с Россией. Поэтому Киев на данный момент выполняет лишь одну задачу – дать время Западу.
По его мнению, украинский конфликт можно считать своего рода «ресурсной войной».