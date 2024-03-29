По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, Вашингтон выдал собственную причастность к теракту в «Крокус Сити Холле», когда заранее определили, что за атакой стоит «Исламское государство»*. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что это показало, что американцы будто бы знали, что задержат людей, чья внешность будет направлять мысль в сторону ИГИЛ* совместно с предупреждением с их стороны по поводу массовых мероприятий и обещавшей неприятные сюрпризы Владимиру Путину экс-заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

По мнению продюсера, также реакция властей киевского режима и экспертного сообщества на теракт говорит о причастности к нему Незалежной.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.