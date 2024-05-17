Кинорежиссер Кеосаян считает, что у Запада стало появляться удивление в отношении украинского национального характера
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По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, украинский лидер Владимир Зеленский надоел лидерам стран Старого Света, они устали от вечных требований коррупционного киевского режима. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что на Западе прекрасно понимают, что на Украине все разворовывается и без военного конфликта. При этом у Киева всегда есть объяснение, почему финансы закончились. Это их национальный характер, который вызывает удивление у западных государств.
По мнению продюсера, это приводит не только к удивлению, но и к появлению вопросов, потому что очень дорого им встало эстрадное шутовство Зеленского.