По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, украинский лидер Владимир Зеленский надоел лидерам стран Старого Света, они устали от вечных требований коррупционного киевского режима. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что на Западе прекрасно понимают, что на Украине все разворовывается и без военного конфликта. При этом у Киева всегда есть объяснение, почему финансы закончились. Это их национальный характер, который вызывает удивление у западных государств.

По мнению продюсера, это приводит не только к удивлению, но и к появлению вопросов, потому что очень дорого им встало эстрадное шутовство Зеленского.