По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, итоги визита украинского лидера в США свидетельствуют о том, что усталость Запада от Незалежной и ее руководителей достигла наивысшей точки. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что у Зеленского была цель донести «формулу мира», поставив ультиматум Москве, однако мир видит, что это не удалось.

По мнению режиссера, слова польских властей о том, что нет возможности поставлять Киеву вооружение, которые год назад ни за что не прозвучали бы, ясно говорят о том, что усталость от рубашки Зеленского, его оскорбительного тона и регулярных требований достигла апогея.