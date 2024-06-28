По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, полномочия украинского парламента заканчиваются 28 августа этого года, что свидетельствует о том, что с 29 августа в Незалежной не останется легитимных центральных органов власти. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что мало того, что сам президент в стране уже «просроченный», то с 29 августа на Украине нет власти глобальной. Таким образом, согласно украинской конституции легитимной остается только местная власть. Поэтому, с точки зрения нашей страны, можно договариваться с руководством каждого региона по отдельности.

Напомним, что месяц назад глава государства Владимир Путин заявил, что легитимной властью в Незалежной являются парламент и его спикер, однако вопрос легитимности украинской власти требует серьезного и глубокого анализа.