По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, украинский лидер Владимир Зеленский, озвучив свой «план победы», нарушил договоренности, которые у него были с Вашингтоном и Брюсселем. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что Зеленского призывают начать переговоры, а он требует от Североатлантического альянса включиться в конфликт, за что его можно назвать «ужасным ребенком» Запада.

По мнению продюсера, вместе со своей командой у Зеленского не вышло решить вопросы тихо – именно об этом и свидетельствует его выступление со своим планом в украинском парламенте.

Ранее депутат Андрей Свинцов пояснил, почему политики западных стран не будут принимать план Зеленского.