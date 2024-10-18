Кинорежиссер Кеосаян: Зеленский своим «планом победы» нарушил все договоренности с Западом
Фото: [Телеграм-канал президента Украины]
По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, украинский лидер Владимир Зеленский, озвучив свой «план победы», нарушил договоренности, которые у него были с Вашингтоном и Брюсселем. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что Зеленского призывают начать переговоры, а он требует от Североатлантического альянса включиться в конфликт, за что его можно назвать «ужасным ребенком» Запада.
По мнению продюсера, вместе со своей командой у Зеленского не вышло решить вопросы тихо – именно об этом и свидетельствует его выступление со своим планом в украинском парламенте.
Ранее депутат Андрей Свинцов пояснил, почему политики западных стран не будут принимать план Зеленского.