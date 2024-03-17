По словам народного артиста РФ Никиты Михалкова, знавшим властям Незалежной о том, что в Крыму проживают русские, не нравилось это. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он подчеркнул, что у них было отношение к полуострову как к личной кормушке, что как раз и заставляло их провоцировать беспредел как к Крыму, так и к Донбассу.

По мнению кинорежиссера, Крым мечтал говорить по-русски, как и Донбасс.