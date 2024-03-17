Кинорежиссер Михалков считает однополые браки злом, стремящимся истребить человечество

По словам народного артиста РФ, кинорежиссера Никиты Михалкова, допуск однополых браков является злом, которое стремится уничтожить человечество. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он подчеркнул, что допуск католической церковью венчания такого рода браков является предательством всех заповедей Христа.

По мнению артиста, Россия как раз ведет борьбу с мировым злом, стремящимся истребить человечество и агитируя не рожать детей.