Кинорежиссер Михалков считает однополые браки злом, стремящимся истребить человечество
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам народного артиста РФ, кинорежиссера Никиты Михалкова, допуск однополых браков является злом, которое стремится уничтожить человечество. Об этом сообщает «Крым 24».
Он подчеркнул, что допуск католической церковью венчания такого рода браков является предательством всех заповедей Христа.
По мнению артиста, Россия как раз ведет борьбу с мировым злом, стремящимся истребить человечество и агитируя не рожать детей.