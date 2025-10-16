Планирующиеся переговоры президента России Владимира Путина и экс-главы Белого дома Дональда Трампа в столице Венгрии стали мощным ударом для противников Кремля в западных странах.

Такую оценку в своем микроблоге X высказал кипрский журналист Алекс Хрисостофу. По его словам, известие о предстоящем диалоге вызвало крайне нервную реакцию в определенных политических кругах.

«Урсула, Каллас, Мерц, Макрон, Стармер, Туск, Рютте, Стубб и, конечно же, Зеленский в этот самый момент бьются в настоящей истерике», — написал Христофору.

Решение о проведении будущего российско-американского саммита в Будапеште было достигнуто в ходе телефонного разговора между лидерами, который состоялся 16 октября. Как проинформировал помощник российского президента Юрий Ушаков, инициатива о выборе венгерской столицы в качестве площадки для переговоров исходила именно от американской стороны, и Владимир Путин дал на это свое согласие.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что подготовка саммита в Будапеште начнется незамедлительно.