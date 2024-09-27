Кирби допустил, что Украине придется пойти на территориальные уступки России

Белый дом вполне допускает, что для урегулирования украинского конфликта властям в Киеве придется пойти на некие территориальные уступки России. На это во время проведения онлайн-брифинга обратил внимание представитель американской администрации Джон Кирби.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Кирби отметил, если существует какое-то пространство для торга, то оно в любом случае остается на усмотрение президента Владимира Зеленского и его команды.

«Но что касается президента [США Джо] Байдена в Соединенных Штатах, то Украина есть Украина, вся Украина. Международно признанные границы должны уважаться всеми, особенно Россией. Мы не сидим с картами Украины и маркерами и не придумываем альтернативные сценарии, что мы может могли бы убедить Зеленского обменять это на то. Мы не участвуем в таких играх», — пояснил официальный представитель Белого дома.

Кирби добавил, что Зеленский не получает каких-либо указаний от Вашингтона по вопросу торга в вопросе уступок украинских территорий Москве.

Ранее сообщалось, что Зеленский и его команда отказались от встречи с Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде, так как данное событие могли интерпретировать как поддержку кандидатуры последнего на грядущих выборах президента США.