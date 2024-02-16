Днем ранее в интервью в журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным тот спросил президента Владимира Путина, кто из указанных американских политиков, Трамп или Бавйден, более предпочтителен для него. В ответ российский лидер заявил, что действующий глава Белого дома по сравнению с 45-м президентом США, более опытный и прогнозируемый.

Слова главы российского государства не остались без внимания в Белом доме. Правда, там в очередной раз все увидели через призму пресловутого и набившего оскомину вмешательства Москвы в выборный процесс США.

Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, российские власти должны «держаться подальше» от выборов президента США, намеченных на ноябрь нынешнего года.