Кирби после слов Путина о Трампе и Байдене пригрозил ему не вмешиваться в выборы США
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Днем ранее в интервью в журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным тот спросил президента Владимира Путина, кто из указанных американских политиков, Трамп или Бавйден, более предпочтителен для него. В ответ российский лидер заявил, что действующий глава Белого дома по сравнению с 45-м президентом США, более опытный и прогнозируемый.
Слова главы российского государства не остались без внимания в Белом доме. Правда, там в очередной раз все увидели через призму пресловутого и набившего оскомину вмешательства Москвы в выборный процесс США.
Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, российские власти должны «держаться подальше» от выборов президента США, намеченных на ноябрь нынешнего года.
«Я думаю, президент России Владимир Путин прекрасно знает о том, что делает эта администрация для того, чтобы противостоять влиянию России во всем мире и, конечно же, тому, что она совершает на территории Украины. И господину Путину следует держаться подальше от наших выборов», — цитирует Кирби РИА Новости.