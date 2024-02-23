Кирби пришлось отдуваться перед журналистами за матерные слова Байдена о Путине
Фото: [скриншот с видео]
Президент США Джо Байден оскорблял своего российского коллегу Владимира Путина из-за якобы существующей угрозы нацбезопасности США, заявил представитель Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Напомним, накануне Байден позволил себе в отношении Путина донельзя резкое высказывание, назвав российского лидера «сумасшедшим сукиным сыном». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание хозяина Овального кабинета постыдными.
«У нас возникают серьезные беспокойства относительно нацбезопасности США, когда речь заходит о России. Байден сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах, исходящих от Путина», — сообщил Кирби на брифинге, комментируя скандальное заявление Байдена.
Угрозами и вызовами для США, исходящими от России, Кирби, предсказуемо, назвал конфликт на Украине и якобы стремление Москвы разместить в космосе противоспутниковое оружие.
Ранее представитель российского МИД Мария Захарова иронично высказалась о попытке американского президента оскорбить лидера России.