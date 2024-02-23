Кирби пришлось отдуваться перед журналистами за матерные слова Байдена о Путине

«У нас возникают серьезные беспокойства относительно нацбезопасности США, когда речь заходит о России. Байден сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах, исходящих от Путина», — сообщил Кирби на брифинге, комментируя скандальное заявление Байдена.