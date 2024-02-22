Представитель российского МИД высмеяла оскорбление Байдена в адрес Путина

Нелицеприятные высказывания в адрес Владимира Путина американский президент допустил во время предвыборного мероприятия в Америке. Выступая перед слушателями, Байден заявил, что в мире есть «сумасшедшие сукины дети», к которым он отнес лидеров некоторых государств, отдельно выделив президента России. По словам американского лидера, из-за таких людей США приходится постоянно переживать о безопасности и опасаться ядерной войны.

Мария Захарова не стала отвечать на хамство Байдена ответной грубостью, но напомнила американскому лидеру, что выражение «сумасшедший сукин сын» в Америке ассоциируется в первую очередь с сыном президента Хантером. Она подчеркнула, что в следующий раз американскому лидеру стоит вспомнить об этом, прежде чем допускать подобные выражения.