Кирби заявил, что Белый дом не будет эвакуировать граждан США из Нигера

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не планирует проводить эвакуацию своих граждан из Нигера. Об этом он сообщил журналистам во вторник, 1 августа. Его слова приводят РИА Новости .

В Нигере произошел военный мятеж, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум. Уйти в отставку его вынудила президентская гвардия.

«Мы не видим никаких признаков прямых угроз гражданам США или нашим объектам. И поэтому мы не меняли своей позиции относительно присутствия в Нигере в настоящее время», – сказал Кирби.

Он добавил, что Вашингтон не будет спекулировать на потенциальном силовом варианте решения конфликта в африканской стране. По словам Кирби, США видят возможность в дипломатическом урегулировании конфликта.

По данным СМИ, возможной причиной военного переворота в Нигере могло стать намерение Базума отправить в отставку командира гвардии генерала Омара Тчиани. После того, как нацгавардия узнала о планах главы государства, ее бойцы заблокировали президентский дворец.

Базум возглавил Нигер в 2021 году в результате президентских выборов. Его подозревали в связях с Францией и ее правительством. На фоне военного мятежа в Нигера также прошли акции протеста против французского правительства. Митингующие призвали не вмешиваться во внутренние дела страны.