Киргизия отпразднует День Победы 8 мая из-за планов президента Жапарова

Торжественное празднование Дня Победы в Киргизии перенесли на 8 мая из-за поездки президента республики Садыра Жапарова в Москву 9 мая. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Жапаров получил приглашение от президента РФ Владимира Путина на главный парад Победы, который состоится на Красной площади в Москве.

Помимо главы Киргизии, на торжественном мероприятии планируется присутствие других руководителей стран СНГ — президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

День Победы имеет особое значение и для киргизского народа. В годы Великой Отечественной войны (ВО) более 360 тыс. граждан республики ушли на фронт. Из них около трети не вернулись домой.

72 киргизских солдата Красной армии были удостоены высшего военного звания Героя Советского Союза. Среди них есть и те, кто получил его дважды.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) РФ сообщило о возможном визите премьер-министра Индии Нарендру Моди на празднование Дня Победы 9 мая в Москву.