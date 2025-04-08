Стало известно о возможном приезде в Москву премьера Индии на День Победы

Премьер-министр Индии Нарендру Моди может приехать на парад 9 мая в Москву. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Андреем Руденко, заместителем руководителя российского Министерства иностранных дел.

«Прорабатывается, в этом году должен быть. У него есть приглашение», — указал журналистам замминистра.

Ранее сообщалось, что правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили отказался от посещения парада в Москве в 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что не собирается участвовать и в шествии «Бессмертного полка».