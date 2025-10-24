Кирилл Дмитриев проведет в США закрытые встречи с администрацией Трампа

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проводит в США серию встреч с представителями администрации Дональда Трампа. По его словам, большая часть переговоров будет посвящена продолжению диалога и пройдет в закрытом формате. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в рамках своего визита в Соединенные Штаты планирует провести ряд встреч с членами команды американского президента. Сам дипломат отметил, что формат обсуждений в основном будет приватным. Исключением станет лишь одна потенциально публичная встреча.

Основной темой закрытых переговоров станет поиск путей для продолжения двустороннего диалога. Дмитриев подчеркнул, что позиция Москвы будет исходить из принципа уважения к национальным интересам России, которые до этого озвучил президент Владимир Путин.

Ранее Дмитриев заявил о затягивании Украиной переговоров.