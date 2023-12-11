Кисида собирается отправить в отставку 15 министров, чтобы замять коррупционный скандал

Премьер-министр Японии Фумио Кисида хочет отправить в отставку 15 членов правительства, чтобы погасить скандал, разгоревшийся вокруг незаконного присвоения средств политиками из правящей Либерально-демократической партии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Своих постов могут лишиться второй человек в правительстве генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуру, министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки и министр сельского хозяйства Итиро Мияситу.

Перетряска кабмина планируется после того, как прокуратура Токио начала расследование схемы нелегального присвоения политических пожертвований представителями ЛДП. В Японии на такие пожертвования установлен лимит. Однако в случае с правящей партией он зачастую превышался, но это не отражалось в отчетах.

Неучтенные средства распределялись между самыми влиятельными депутатами фракции ЛДП, которую ранее возглавлял покойный ныне экс-премьер Синдзо Абэ.