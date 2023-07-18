Киссинджер встретился в Пекине с министром обороны Китая для налаживания отношений

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер встретился в Пекине с министром обороны Китая Ли Шанфу, сообщает Bloomberg.

100-летний гуру американской политики считается большим другом Китая и в бытность госсекретарем успешно выстраивал диалог с Пекином.

Теперь Киссинджер отправился в Китай, чтобы помочь администрации Байдена «разрулить» напряженные отношения с Пекином.

Ранее Китай посетили нынешний госсекретарь Энтони Блинкен и министр финансов Джанет Йеллен. Одновременно с Киссинджером в китайской столице находится посланник США по вопросам климата Джон Керри, который проводит встречи с высшими должностными лицами в попытке возобновить сотрудничество в области охраны окружающей среды.