Киссинджер встретился в Пекине с министром обороны Китая для налаживания отношений
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер встретился в Пекине с министром обороны Китая Ли Шанфу, сообщает Bloomberg.
100-летний гуру американской политики считается большим другом Китая и в бытность госсекретарем успешно выстраивал диалог с Пекином.
Теперь Киссинджер отправился в Китай, чтобы помочь администрации Байдена «разрулить» напряженные отношения с Пекином.
Ранее Китай посетили нынешний госсекретарь Энтони Блинкен и министр финансов Джанет Йеллен. Одновременно с Киссинджером в китайской столице находится посланник США по вопросам климата Джон Керри, который проводит встречи с высшими должностными лицами в попытке возобновить сотрудничество в области охраны окружающей среды.