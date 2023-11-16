Китай дал ответ Байдену, назвавшему Си Цзиньпина диктатором
Фото: [© Анна Раткогло/РИА Новости]
Подобные заявления являются крайне безответственными, так считает МИД КНР.
Сразу после встречи глав двух государств, американский президент назвал диктатором китайского лидера. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин назвала подобные утверждения политическими манипуляциями.
«Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против», - добавила она.
Ее слова привели РИА Новости. Дипломат добавила, что в мире есть люди, которые имеют собственные скрытые мотивы для того, чтобы подорвать американо-китайские отношения. Она пообещала, что усилия таких людей пропадут впустую.