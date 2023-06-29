Китай готовится к военному столкновению со Штатами

Отмечается, что под понятием «тотальная война» предполагается мобилизация всех ресурсов страны для того, чтобы прийти к победе. В этом случае большую роль играет не только военная сфера, но и мирные граждане, а также экономика государства.

Сценарий Китая получил название «война Z», который хорошо известен жителям России. КНР избегает прямого упоминания конкретной страны, они используют название «голубой альянс». Однако очевидно, что под этим выражением они подразумевают именно конфликт с Америкой.

Китайские военные эксперты пытаются подготовить военно-морской флот своей страны к нападению со стороны США. Они разрабатывают различные возможные исходы вооруженного столкновения государств. Судя по их выводам, в первые дни войны примерно треть из 50 китайских эсминцев могут быть потоплены.