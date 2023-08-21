Китай может положить начало соперничеству БРИКС и G7

Китай может дать начало соперничеству БРИКС и G7. Об этом сообщила американская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Там отметили, что КНР может подтолкнуть БРИКС к соперничеству с группой G7, потому что лидеры стран собираются обсудить самое крупное расширение группы за десятилетие на предстоящем саммите.

Газета также привела слова анонимного китайского чиновника, который призвал расширить БРИКС, чтобы на него приходилась такая же доля ВВП, как на G7. По словам чиновника, в таком случае, коллективный голос БРИКС станет сильнейшим в мире.

FT также сообщили, что на этом фоне растет напряжение между КНР и Индией. Стороны расходятся во мнении, должен ли БРИКС становиться союзом по защите экономических интересов, или силой, соперничающей с коллективным Западом.