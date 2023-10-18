Китай намерен увеличить число соглашений о свободной торговле

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении увеличить количество соглашений о свободной торговле и защите инвестиций. Такими планами китайский лидер поделился на форуме «Один пояс, один путь» в среду, 18 октября. Слова главы государства приводят РИА Новости.

Мероприятие, инициатором которого стал сам Си Цзиньпин, в 2023 году проходит с 17 по 18 октября. В Пекин по приглашению главы КНР прибыл президент России Владимир Путин, который в настоящее время проводит переговоры с Си Цзиньпином.

«Китай создаст пилотную зону сотрудничества в области электронной коммерции Шелкового пути, будет заключать соглашения о свободной торговле и соглашения о защите инвестиций все с большим количеством стран», – сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что КНР полностью отменит ограничения на доступ инвестиций из-за рубежа в производственный сектор.

Ранее Путин и Си Цзиньпин лично встречались в марте 2023 года во время официального визита китайского лидера в Россию. На форуме Путин успел провести переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.