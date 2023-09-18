Китай не пригласили анализировать воду с «Фукусимы»

КНР не получила приглашения принять участие в анализе воды, сбрасываемой с японской АЭС «Фукусима», но многократно рекомендовала создать механизм мониторинга при участии соседних к Японии стран. Об этом сообщается в заявлении китайского посольства в Японии, передает издание РИА Новости .

В заявлении представители посольства напомнили, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что китайская сторона отказалась присоединиться к механизму мониторинга воды с «Фукусимы». Там опровергли подобные заявления и сообщили, что подобная информация не соответствует действительности.

Дипломаты также напомнили, что Китай неоднократно указывал на необходимость подобного механизма.

В заключение подчеркивается, что если японская сторона и правда уверена в своих действиях, то она должна откликнуться на китайское заявление со всей ответственностью.