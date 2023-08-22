Китай не выступает против присоединения к БРИКС других стран

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не выступает против вступления в БРИКС других государств.

В обращении главы КНР, которое зачитал присутствующий на мероприятии министр коммерции страны Ван Вэньтао, Си Цзиньпин поприветствовал участников встречи.

«Сегодня страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке не для того, чтобы выбирать сторону или участвовать в блоковой конфронтации, а для создания масштабной структуры мирного развития. Я рад видеть, что более 20 стран уже действительно стучатся в двери БРИКС. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС», – сказал Си Цзиньпин.

В начале августа агентство Bloomberg сообщило, что Индия выступает против расширения БРИКС и как можно дольше будет препятствовать этому. В материале издания отмечалось, что Индия опасается использование Китаем расширения в своих личных целях. Позже в МИДе страны эту информацию опровергли.

Саммит БРИКС проходит в ЮАР в Йоханнесбурге. От России на встрече присутствует министр иностранных дела Сергей Лавров. Президент страны Владимир Путин уже выступил перед участниками саммита по видеосвязи.

Саммит продолжится до 24 сентября. В БРИКС, которые был образован в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Китай, Индия и ЮАР. Двусторонние отношения между участниками союза основываются на невмешательстве, равенстве и взаимной выгоде.

Ранее о своем намерении стать частью БРИКС объявили Саудовская Аравия, Иран, Аргентина и Эфиопия.